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Новинка! Межкомнатная дверь "Future-641" в цвете Дуб арктик

29.11.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future предлагаем вам выбрать модель двери "Future-641" в новом цвете Дуб арктик. Полотно выполнено в современном стиле. Дверь изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

ДП Future-641 Дуб арктик Сатинато белое 200*80
Дверь межкомнатная Future-641 ПВХ Дуб арктик, остекленная, сатинат белый, царговая
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