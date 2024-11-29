Новинка! Межкомнатная дверь "Future-641" в цвете Дуб арктик

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future предлагаем вам выбрать модель двери "Future-641" в новом цвете Дуб арктик. Полотно выполнено в современном стиле. Дверь изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.