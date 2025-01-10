Новинка! Межкомнатная дверь ПЭТ модель "Браво-0.10 П"

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Bravo А появилась новая модель двери "Браво-0.10 П" в следующих цветовых исполнениях: Grey Silk, Cream Silk, White Silk и Stormy Silk. Дверь выполнена в современном стиле, имеет вставку в виде декора Black Silk. Полотно представляет собой композитный каркас облицованный плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Отделка: ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.