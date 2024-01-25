Новинка! Межкомнатные двери Ecoline модель “Design-657”

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Design предлагаем новую модель двери “Design-657”. Она выполнена в неоклассическом стиле. На выбор следующие цветовые исполнения: Дарк блю, Дарк грин и Лофт ред. Также данная модель поставляется с остеклением Ромб или Сатинат белый. Подходит для любых помещений. Обладает высокой степенью влагостойкости. Изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF с ПВХ отделкой.