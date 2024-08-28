Новинка! Межкомнатные двери Экошпон модели “Z”

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Геометрия появились новые модели дверей: Z-1,Z-2,Z-3,Z-4 и Z-5. Полотна представлены в следующих цветовых исполнениях: Белая лиственница, Венге, Грей, Неаполь. Изготовлены из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.