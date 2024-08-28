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Новинка! Межкомнатные двери Экошпон модели “Z”

28.08.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Геометрия появились новые модели дверей: Z-1,Z-2,Z-3,Z-4 и Z-5. Полотна представлены в следующих цветовых исполнениях: Белая лиственница, Венге, Грей, Неаполь. Изготовлены из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.

Дверь межкомнатная "Z-1" Кремовая лиственница стекло Сатинат белый
Z-1 Кремовая лиственница
8 302
Дверь межкомнатная "Z-3" Белая лиственница стекло Сатинат белый
Z-3 Белая лиственница
8 302
Дверь межкомнатная "Z-3" Кремовая лиственница стекло Сатинат белый
Z-3 Кремовая лиственница
8 302
Дверь межкомнатная "Z-5" Венге стекло Сатинат белый
Z-5 Венге
8 778
Дверь межкомнатная "Z-2" Белая лиственница стекло Лакобель чёрный
Z-2 Белая лиственница
10 654
Дверь межкомнатная "Z-5" Грей стекло Сатинат белый
Z-5 Грей
8 778