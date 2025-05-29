Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Bravo A

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Bravo A, появились новые модели дверей: Браво-0.10.П, Браво-0.21.П и Браво-0.24.П. Полотна представлены в следующих цветовых исполнениях: Look Art, Snow Art и Slate Art. Изготовлены из МДФ, внутри с жестким и прочным сотовым наполнителем с ячейкой 30 мм. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.