Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Лофт

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Лофт появились новые модели дверей: Лофт-1 и Лофт-2 в следующих цветовых исполнениях: Вайт, Ольха серая, Ольха арт. Полотна выполнены в современном стиле. Каркас полотен изготовлен из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.