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Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Лофт

05.09.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Лофт появились новые модели дверей: Лофт-1 и Лофт-2 в следующих цветовых исполнениях: Вайт, Ольха серая, Ольха арт. Полотна выполнены в современном стиле. Каркас полотен изготовлен из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.

Дверь межкомнатная "Лофт-1" Ольха арт, кромка-алюминиевая черная с 2-х сторон, м/з
Новинка
ЛОФТ-1 кромка Алюминиевая черная Ольха арт
17 416
Дверь межкомнатная "Лофт-2" Ольха арт, кромка-алюминиевая черная с 4-х сторон, м/з
Новинка
ЛОФТ-2 кромка Алюминиевая черная Ольха арт
18 928
Дверь межкомнатная "Лофт-1" Вайт глухая, кромка-алюминиевая черная с 2-х сторон, м/з
Новинка
ЛОФТ-1 кромка Алюминиевая черная Вайт
17 416
Дверь межкомнатная "Лофт-1" Ольха серая, кромка-алюминиевая черная с 2-х сторон, м/з
Новинка
ЛОФТ-1 кромка Алюминиевая черная Ольха серая
17 416
Дверь межкомнатная "Лофт-2" Вайт глухая, кромка-алюминиевая черная с 4-х сторон, м/з
Новинка
ЛОФТ-2 кромка Алюминиевая черная Вайт
18 928
Дверь межкомнатная "Лофт-2" Ольха серая, кромка-алюминиевая черная с 4-х сторон, м/з
Новинка
ЛОФТ-2 кромка Алюминиевая черная Ольха серая
18 928