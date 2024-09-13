Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Next

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Next вы можете выбрать новые модели дверей: "Новелла-1" и "Новелла-2". Полотна представлены в современном стиле. На выбор предлагаютсям следующие цветовые исполнения: Лиственница серая, Беленый дуб и Венге. Изготовлены из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.