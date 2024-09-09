Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Next

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Next появились новые модели дверей: Лестер-1 и Лестер-2 в следующих цветовых исполнениях: Лиственница серая, Дуб шале натуральный и Американский орех. Полотна выполнены в современном стиле. Изготовлены из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.