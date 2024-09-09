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Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Next

09.09.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Next появились новые модели дверей: Лестер-1 и Лестер-2 в следующих цветовых исполнениях: Лиственница серая, Дуб шале натуральный и Американский орех. Полотна выполнены в современном стиле. Изготовлены из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.

Дверь межкомнатная "Лестер 2" Американский орех стекло Лакобель чёрный
Новинка
Лестер 2 кромка ABS Американский орех
13 188
Дверь межкомнатная "Лестер 1" Американский орех глухая
Новинка
Лестер 1 кромка ABS Американский орех
11 256
Дверь межкомнатная "Лестер 1" Дуб шале натуральный глухая
Новинка
Лестер 1 кромка ABS Дуб шале натуральный
11 256
Дверь межкомнатная "Лестер 2" Ясень белый стекло Лакобель белое
Новинка
Лестер 2 кромка ABS Ясень белый
13 188
Дверь межкомнатная "Лестер 2" Лиственница серая стекло Лакобель чёрный
Новинка
Лестер 2 кромка ABS Лиственница серая
13 188
Дверь межкомнатная "Лестер 1" Лиственница серая глухая
Новинка
Лестер 1 кромка ABS Лиственница серая
11 256