Новинка! Межкомнатные двери Экошпон в новом цвете Cream Melinga

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Bravo появились модели дверей: "Браво-0", "Браво-29.Л", "Браво-22.Л", "Браво-21.Л" в новом цвете Cream Melinga. Полотна выполнены в современном стиле. На выбор предлагаются двери с остеклением и без. Изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.