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Новинка! Межкомнатные двери Экошпон в новом цвете Cream Melinga

09.01.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Bravo появились модели дверей: "Браво-0", "Браво-29.Л", "Браво-22.Л", "Браво-21.Л" в новом цвете Cream Melinga. Полотна выполнены в современном стиле. На выбор предлагаются двери с остеклением и без. Изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

ДП ЭКО Браво-0 Cream Melinga 200*80
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Cream Melinga, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
2 951 3 472 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Экошпон
ДП ЭКО Браво-21.Л Cream Melinga 200*80
Дверь межкомнатная Браво-21.Л Экошпон Cream Melinga, глухая, царговая
3 427 4 032 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
ДП ЭКО Браво-22.Л Cream Melinga Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22.Л Экошпон Cream Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 427 4 032 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
ДП ЭКО Браво-22.Л Cream Melinga Black Shine 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22.Л Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
3 784 4 452 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
ДП ЭКО Браво-29.Л Cream Melinga Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-29.Л Экошпон Cream Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 903 4 592 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
ДП ЭКО Браво-29.Л Cream Melinga Black Shine 200*80
Дверь межкомнатная Браво-29.Л Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
4 141 4 872 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон