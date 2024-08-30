Новинка! Межкомнатные двери Эмаль серии Neoclassic

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Эмаль серии Neoclassic появились новые модели дверей Квадро-2 и Квадро-6 в следующих цветовых исполнениях: Белый, Лайтбеж и Лайт грей. Полотна выполнены в неоклассическом стиле. Обладают высокой износостойкостью и влагостойкостью. Изготовлены из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы. Отделка: Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.