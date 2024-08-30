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Новинка! Межкомнатные двери Эмаль серии Neoclassic

30.08.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Эмаль серии Neoclassic появились новые модели дверей Квадро-2 и Квадро-6 в следующих цветовых исполнениях: Белый, Лайтбеж и Лайт грей. Полотна выполнены в неоклассическом стиле. Обладают высокой износостойкостью и влагостойкостью. Изготовлены из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы. Отделка: Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.

Дверь межкомнатная К "Квадро-6" Эмаль белая, остекление Сатинат белое
Квадро 6 Белый
21 952
Дверь межкомнатная К "Квадро-2" Лайтгрей, глухая
Квадро 2 Лайт грей
16 618
Дверь межкомнатная К "Квадро-2" Лайтбеж, остекление Сатинат белое
Квадро 2 Лайтбеж
21 504
Дверь межкомнатная К "Квадро-6" Лайтбеж, остекление Сатинат белое
Квадро 6 Лайтбеж
23 212
Дверь межкомнатная К "Квадро-6" Лайт грей, остекление Сатинат белое
Квадро 6 Лайт грей
23 212