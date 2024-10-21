Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ cерия Prima - "Прима-20"

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Prima появилась новая модель двери "Прима-20". Полотно представлено в следующих цветовых исполнениях: Stormy Silk, Cream Silk,Grey Silk и White Silk. Представляет собой композитный каркас изготовленный из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Отделка: ПЭТ- облицовочный материал нового поколения, соответствует актуальному тренду на матовые поверхности. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).