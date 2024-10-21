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  3. Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ cерия Prima - "Прима-20"

Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ cерия Prima - "Прима-20"

21.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Prima появилась новая модель двери "Прима-20". Полотно представлено в следующих цветовых исполнениях: Stormy Silk, Cream Silk,Grey Silk и White Silk. Представляет собой композитный каркас изготовленный из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Отделка: ПЭТ- облицовочный материал нового поколения, соответствует актуальному тренду на матовые поверхности. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).

Дверь межкомнатная "Прима-20" Grey Silk глухая
Новинка
Дверь межкомнатная Прима-20 ПЭТ Grey Silk Глухая Царговая
8 091
Дверь межкомнатная "Прима-20" Stormy Silk глухая
Новинка
Дверь межкомнатная Прима-20 ПЭТ Stormy Silk Глухая Царговая
8 091
Дверь межкомнатная "Прима-20" White Silk глухая
Новинка
Дверь межкомнатная Прима-20 ПЭТ White Silk Глухая Царговая
8 091
Дверь межкомнатная "Прима-20" Cream Silk глухая
Новинка
Дверь межкомнатная Прима-20 ПЭТ Cream Silk Глухая Царговая
8 091