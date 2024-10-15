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Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ Classic в цвете Cream Silk

15.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Classic представлены модели: «Классик-12» и «Классик-13» в новом цвете Cream Silk. Полотна выполнены в классическом стиле. Выделяются повышенной прочностью и износостойкостью. Представляют собой композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Отделка: ПЭТ - инновационное эмалевое покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. 100% «эмаль-эффект». Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).

Дверь межкомнатная «Классик-12» Cream Silk глухая
Новинка
Классик-12 Cream Silk
10 266
Дверь межкомнатная «Классик-13» Cream Silk стекло White Сrystal
Новинка
Классик-13 Cream Silk
10 991