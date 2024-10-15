Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ Classic в цвете Cream Silk

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Classic представлены модели: «Классик-12» и «Классик-13» в новом цвете Cream Silk. Полотна выполнены в классическом стиле. Выделяются повышенной прочностью и износостойкостью. Представляют собой композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Отделка: ПЭТ - инновационное эмалевое покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. 100% «эмаль-эффект». Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).