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  3. Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ серии Bravo X в новых цветах

Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ серии Bravo X в новых цветах

24.12.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Bravo X появились модели дверей в новых цветовых исполнениях: Grey Silkwood, Cream Silkwood и White Silkwood. На выбор предлагаем остекленные и глухие полотна, выполненные в современном стиле. Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот. Отделка: ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). 

ДП ПЭТ Браво-20/2 (WS) Grey Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Браво-20/2 (GS) ПЭТ Grey Silkwood, глухая, царговая
6 206
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Браво-20/2 (WS) White Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Браво-20/2 (WS) ПЭТ White Silkwood, глухая, царговая
6 206
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Браво-22 Cream Silkwood Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Cream Silkwood, остекленная, magic fog, царговая
6 206
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
ДП ПЭТ Браво-22 Grey Silkwood Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Grey Silkwood, остекленная, magic fog, царговая
6 206
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Браво-22 Cream Silkwood Black Shine 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Cream Silkwood, остекленная, black shine, царговая
6 641
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
ДП ПЭТ Браво-22 Grey Silkwood Black Shine 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Grey Silkwood, остекленная, black shine, царговая
6 641
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
ДП ПЭТ Браво-22 White Silkwood Black Shine 200*80
Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ White Silkwood, остекленная, black shine, царговая
6 641
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
ДП ПЭТ Браво-29 Cream Silkwood Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-29 ПЭТ Cream Silkwood, остекленная, magic fog, царговая
7 076
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
ДП ПЭТ Браво-29 White Silkwood Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-29 ПЭТ White Silkwood, остекленная, magic fog, царговая
7 076
Размер:
200x80