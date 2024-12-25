Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ серии Neoclassic в новых цветах

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Neoclassic можно выбрать модели дверей в новых цветовых исполнениях: Grey Silkwood, Cream Silkwood и White Silkwood. Это остекленные и глухие полотна, выделяющиеся своим неоклассическим стилем. Представляют собой композитный каркас из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Отделка: ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).