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Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ серии Neoclassic в новых цветах

25.12.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Neoclassic можно выбрать модели дверей в новых цветовых исполнениях: Grey Silkwood, Cream Silkwood и White Silkwood. Это остекленные и глухие полотна, выделяющиеся своим неоклассическим стилем. Представляют собой композитный каркас из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Отделка: ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).

ДП ПЭТ Неоклассик-32 Cream Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 ПЭТ Cream Silkwood, глухая, царговая
10 266
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Неоклассик-32 Grey Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 ПЭТ Grey Silkwood, глухая, царговая
10 266
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Неоклассик-34 Cream Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-34 ПЭТ Cream Silkwood, глухая, царговая
10 846
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Неоклассик-34 Grey Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-34 ПЭТ Grey Silkwood, глухая, царговая
10 846
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Неоклассик-34 White Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-34 ПЭТ White Silkwood, глухая, царговая
10 846
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Неоклассик-35 Cream Silkwood Magic Moru 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 ПЭТ Cream Silkwood, остекленная, рифлёное стекло magic moru, царговая
11 571
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Неоклассик-35 Grey Silkwood Magic Moru 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 ПЭТ Grey Silkwood, остекленная, рифлёное стекло magic moru, царговая
11 571
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Неоклассик-35 White Silkwood Magic Moru 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 ПЭТ White Silkwood, остекленная, рифлёное стекло magic moru, царговая
11 571
Размер:
200x80