Новинка! Межкомнатные двери Полипропилен Monochrome Classico

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Полипропилен Monochrome появилась новая серия дверей Classico. Здесь представлены модели, выполненные в классическом стиле. На выбор предлагаются полотна в следующих цветовых исполнениях: Alaska и Nardo Grey. Двери изготовлены из качественных материалов, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к воздействию влаги и перепадов температур. Отделка: Гладкое покрытие на основе полипропилена, имитирующее эмаль.