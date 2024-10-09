Новинка! Межкомнатные двери Полипропилен Monochrome Classico

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Фурнитура для дверей
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Полипропилен Monochrome появилась новая серия дверей Classico. Здесь представлены модели, выполненные в классическом стиле. На выбор предлагаются полотна в следующих цветовых исполнениях: Alaska и Nardo Grey. Двери изготовлены из качественных материалов, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к воздействию влаги и перепадов температур. Отделка: Гладкое покрытие на основе полипропилена, имитирующее эмаль.