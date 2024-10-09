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Новинка! Межкомнатные двери Полипропилен Monochrome Classico

09.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Полипропилен Monochrome появилась новая серия дверей Classico. Здесь представлены модели, выполненные в классическом стиле. На выбор предлагаются полотна в следующих цветовых исполнениях: Alaska и Nardo Grey. Двери изготовлены из качественных материалов, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к воздействию влаги и перепадов температур. Отделка: Гладкое покрытие на основе полипропилена, имитирующее эмаль.

Дверь межкомнатная «Классико-13» Alaska остекление White Сrystal
Новинка
Классико-13 Alaska
8 729
Дверь межкомнатная «Классико-33» Alaska остекление White Сrystal
Новинка
Классико-33 Alaska
7 180
Дверь межкомнатная «Классико-73» Nardo Grey остекление White Сrystal
Новинка
Классико-73 Nardo Grey
8 180
Дверь межкомнатная «Классико-93» Nardo Grey остекление White Сrystal
Новинка
Классико-93 Nardo Grey
8 180
Дверь межкомнатная «Классико-12» Alaska глухая
Новинка
Классико-12 Alaska
8 180
Дверь межкомнатная «Классико-12» Nardo Grey глухая
Новинка
Классико-12 Nardo Grey
8 180
Дверь межкомнатная «Классико-42» Alaska глухая
Новинка
Классико-42 Alaska
6 139
Дверь межкомнатная «Классико-72» Nardo Grey глухая
Новинка
Классико-72 Nardo Grey
7 772
Дверь межкомнатная «Классико-82» Nardo Grey глухая
Новинка
Классико-82 Nardo Grey
7 772
Дверь межкомнатная «Классико-92» Nardo Grey глухая
Новинка
Классико-92 Nardo Grey
7 772