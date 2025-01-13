Новинка! Межкомнатные двери серии Натуральный шпон (Legno Frisse)

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные шпонированные двери Zadoor серии Натуральный шпон появились новые модели дверей: “LF1”, “LF2”, “LF3” и “LF4”. Полотна представлены в следующих цветовых исполнениях на выбор: эвкалипт натуральный, орех американский, эвкалипт лайт, эвкалипт беж и эвкалипт дарк. Данная серия Legno Frisse выделяется своим стилем, высоким качеством, изготовлена из натурального шпона. Обладает прекрасной и естественной текстурой дерева. Главной особенностью данной серии является выбор двери с различным рисунком из шпона на полотне. Шпон — это натуральный материал, представляющий собой тончайший срез древесины различных пород.