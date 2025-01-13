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Новинка! Межкомнатные двери серии Натуральный шпон (Legno Frisse)

13.01.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные шпонированные двери Zadoor серии Натуральный шпон появились новые модели дверей: “LF1”, “LF2”, “LF3” и “LF4”. Полотна представлены в следующих цветовых исполнениях на выбор: эвкалипт натуральный, орех американский, эвкалипт лайт, эвкалипт беж и эвкалипт дарк. Данная серия Legno Frisse выделяется своим стилем, высоким качеством, изготовлена из натурального шпона. Обладает прекрасной и естественной текстурой дерева. Главной особенностью данной серии является выбор двери с различным рисунком из шпона на полотне. Шпон — это натуральный материал, представляющий собой тончайший срез древесины различных пород.

ДП НШ ПГ LF1 Эвкалипт натуральный 200*80
Дверь межкомнатная LF1 Натуральный шпон Эвкалипт натуральный, глухая, кромка шпон, каркасно-щитовая
38 088
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Натуральный шпон
ДП НШ ПГ LF2 Орех американский 200*80
Дверь межкомнатная LF2 Натуральный шпон Орех американский, глухая, кромка шпон, каркасно-щитовая
38 088
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Натуральный шпон
ДП НШ ПГ LF3 Эвкалипт лайт 200*80
Дверь межкомнатная LF3 Натуральный шпон Эвкалипт лайт, глухая, кромка шпон, каркасно-щитовая
54 852
Размер:
200x80
ДП НШ ПГ LF4 Эвкалипт натуральный 200*80
Дверь межкомнатная LF4 Натуральный шпон Эвкалипт натуральный, глухая, кромка шпон, каркасно-щитовая
43 871
Размер:
200x80