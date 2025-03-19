Новинка! Межкомнатные двери Винил “Граффити-10” и “Граффити-23.Д” в цвете Grey Pro

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Винил серии Graffiti появились модели дверей “Граффити-10” и “Граффити-23.Д” в новом цвете Grey Pro. Полотна без остекления, выполнены в современном стиле. Представляют собой щитовые конструкции, изготовленые из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка: Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.