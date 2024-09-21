Новинка! Межкомнатные ламинированные двери

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные ламинированные двери появились новые модели: "Гост-0", "Гост-7" и "Гост-9" в следующих цветовых исполнениях: Л-14 (Белый), Л-21 (БелДуб), Л-12 (МиланОрех), Л-11 (ИталОрех), Л-11 (ИталОрех). Полотна изготовлены из бруса хвойных пород, МДФ, и жесткого сотового наполнителя. Имеют кромку ПВХ. Отделка: Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша.