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Новинка! Межкомнатные ламинированные двери

21.09.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные ламинированные двери появились новые модели: "Гост-0", "Гост-7" и "Гост-9" в следующих цветовых исполнениях: Л-14 (Белый), Л-21 (БелДуб), Л-12 (МиланОрех), Л-11 (ИталОрех), Л-11 (ИталОрех). Полотна изготовлены из бруса хвойных пород, МДФ, и жесткого сотового наполнителя. Имеют кромку ПВХ. Отделка: Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша.

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» Л-14 (Белый) глухая
Новинка
Гост-0 Л-14 (Белый)
1 702 2 002 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-9» Л-14 (Белый) остекление Magic Fog
Новинка
Гост-9 Л-14 (Белый)
2 666 3 136 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-9» Л-13 (Венге) остекление Magic Fog
Новинка
Гост-9 Л-13 (Венге)
2 832 3 332 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-9» Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog
Новинка
Гост-9 Л-12 (МиланОрех)
2 666 3 136 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-7» Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Новинка
Гост-7 Л-11 (ИталОрех)
2 666 3 136 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-9» Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Новинка
Гост-9 Л-11 (ИталОрех)
2 666 3 136 ₽ -15%