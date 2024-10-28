Новинка! Плинтус напольный ПЭТ

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия плинтус напольный ПЭТ появились новые модели в следующих цветовых исполнениях: White Silk, Grey Silk, Cream Silk и Stormy Silk. Профиль плинтуса с кабель-каналом, позволяющим производить скрытую укладку кабеля. Изготовлены из MDF. Отделка: ПЭТ - инновационное эмалевое покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).