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Новинка! Плинтус напольный ПЭТ

28.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия плинтус напольный ПЭТ появились новые модели в следующих цветовых исполнениях: White Silk, Grey Silk, Cream Silk и Stormy Silk. Профиль плинтуса с кабель-каналом, позволяющим производить скрытую укладку кабеля. Изготовлены из MDF. Отделка: ПЭТ - инновационное эмалевое покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).

Плинтус напольный Тип-0 Cream Silk
Новинка
Плинтус напольный Тип-0 Cream Silk
493
Плинтус напольный Тип-0 Grey Silk
Новинка
Плинтус напольный Тип-0 Grey Silk
493
Плинтус напольный Тип-0 Stormy Silk
Новинка
Плинтус напольный Тип-0 Stormy Silk
493
Плинтус напольный Тип-0 White Silk
Новинка
Плинтус напольный Тип-0 White Silk
493