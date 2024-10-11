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Новинка! Ручки на круглой розетке Bravo AR-503

11.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе фурнитура ручки и комплектующие, появилась новая модель ручки Bravo AR-503 в следующих цветовых исполнениях: SBlack, Chrome/SWhite и Chrome/SBlack. Ручка дверная на круглой розетке, предназначена для установки на межкомнатные и входные двери. Изготовлена из алюминия. Выделяется повышенной прочностью и красивым дизайном.

Ручка на круглой розетке Bravo AR-503 SBlack (алюм.)
Доставим завтра
Ручка Bravo AR-503
1 330
Ручка на круглой розетке Bravo AR-503 Chrome/SBlack (алюм.)
Новинка
Ручка Bravo AR-503
1 330
Ручка на круглой розетке Bravo AR-503 Chrome/SWhite (алюм.)
Новинка
Ручка Bravo AR-503
1 330