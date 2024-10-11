Новинка! Ручки на круглой розетке Bravo AR-503

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе фурнитура ручки и комплектующие, появилась новая модель ручки Bravo AR-503 в следующих цветовых исполнениях: SBlack, Chrome/SWhite и Chrome/SBlack. Ручка дверная на круглой розетке, предназначена для установки на межкомнатные и входные двери. Изготовлена из алюминия. Выделяется повышенной прочностью и красивым дизайном.