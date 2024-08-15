Новинка! Входная дверь City Smart PP 184/100 Бетон графит/Дуб галифакс грей

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе входные двери Мастино серии City Smart появилась новая дверь City Smart PP 184/100 в цвете Бетон графит/Дуб галифакс грей. Входная дверь Мастино City Smart PP 184/100 в отделке Бетон графит и Дуб галифакс грей – это сочетание современного стиля и надежности. Она предназначена для установки в жилые и коммерческие помещения, обеспечивая не только высокий уровень безопасности, но и привлекательный внешний вид. Дверь оборудована современным замковым механизмом, защитой от взлома и системой «умного» управления, что делает её не только безопасной, но и удобной в эксплуатации. Встроенные термозащитные и шумоизоляционные элементы повышают комфорт и энергоэффективность.