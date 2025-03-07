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  3. Новинка! Входная дверь Trust Mass PP 194/201 Дуб коньяк/Белый софт

Новинка! Входная дверь Trust Mass PP 194/201 Дуб коньяк/Белый софт

07.03.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе входные двери Мастино серии Trust Mass появилась новая дверь Trust Mass PP 194/201 в цвете Дуб коньяк/Белый софт. Входная дверь Trust Mass PP 194/201 Дуб коньяк/Белый софт – это элегантное и функциональное решение для вашего дома или офиса. Эта модель отличается стильным дизайном, сочетающим оригинальную текстуру и современные элементы, создавая гармоничное сочетание с любым интерьером. Дверь выполнена в двухцветном исполнении – с отделкой в оттенке "Дуб коньяк" и мягким белым оттенком "Белый софт". Такое сочетание позволяет легко вписать дверь в разные стили интерьера. Оснащена надежной фурнитурой, что обеспечивает долгий срок службы и защиту от взлома.

Дверь входная Trust Mass PP 194/201 Дуб коньяк/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Trust Mass PP 194/201 Дуб коньяк/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
40 398
Размер:
205x96Правое