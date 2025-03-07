Новинка! Входная дверь Trust Mass PP 194/201 Дуб коньяк/Белый софт

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе входные двери Мастино серии Trust Mass появилась новая дверь Trust Mass PP 194/201 в цвете Дуб коньяк/Белый софт. Входная дверь Trust Mass PP 194/201 Дуб коньяк/Белый софт – это элегантное и функциональное решение для вашего дома или офиса. Эта модель отличается стильным дизайном, сочетающим оригинальную текстуру и современные элементы, создавая гармоничное сочетание с любым интерьером. Дверь выполнена в двухцветном исполнении – с отделкой в оттенке "Дуб коньяк" и мягким белым оттенком "Белый софт". Такое сочетание позволяет легко вписать дверь в разные стили интерьера. Оснащена надежной фурнитурой, что обеспечивает долгий срок службы и защиту от взлома.