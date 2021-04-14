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  5. Adelaida Керамогранит белый AD 0070 60х60
Adelaida Керамогранит белый AD 0070 60х60
4,7
1 790

Adelaida Керамогранит белый AD 0070 60х60

4,7
Этот товар смотрят 13 человек
tumb 1 - Adelaida Керамогранит белый AD 0070 60х60
Adelaida Керамогранит белый AD 0070 60х60
Под заказ
Арт. 240704
Этот товар смотрят 35 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва
2 578
м²
шт
упак
1.44 м² = 4 шт = 1 упак
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Adelaida Керамогранит белый AD 0070 60х60

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от 690 ₽
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    60 x 60
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Ceradim
  • Коллекция:
    Adelaida

Характеристики

  • Артикул:
    х9999283270
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Ceradim
  • Коллекция:
    Adelaida
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    34.001
  • Вес 1 штуки, кг:
    8.5
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    4
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Белый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999283270
  • Длина, см:
    60
  • Высота, см:
    60
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Ceradim
  • Коллекция:
    Adelaida
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    34.001
  • Вес 1 штуки, кг:
    8.5
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    4
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    Нет
  • Цвет:
    Белый
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Д
Д Данил
17 сентября 2021
5
Комментарий
Делаем ремонт в новой квартире для дочери. Менеджер предложил нам достойные коллекции под наши критерии, помог выбрать всю необходимую плитку и сантехнику для прихожей, кухни, ванной и туалета. Будем ремонтировать свою квартиру, спасибо большое!
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Р
Р Роман
06 мая 2021
4
Комментарий
Для покупки плитки для ремонта в новой квартире искали салон поближе к дому. Мебель 169 на Кунцевской приятно удивило: шикарный ассортимент плитки и сантехники, широкий диапазон цен. Менеджер выслушал наши пожелания, показал актуальные коллекции, помог с окончательным выбором, доставил в срок. Будем рекомендовать друзьям и соседям!
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Д
Д Давлатова Дина
14 апреля 2021
5
Комментарий
Оформила большой заказ в магазине Мебель 169 на Кунцевской. Работала с продавцом. Заказ проходил легко, поставка недостающих позиций была в оговоренные сроки. Доставка также прошла без сучка и задоринки. Спасибо!
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4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
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2 звезды
0
1 звезда
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