Adelaida Керамогранит белый AD 0070 60х60

Делаем ремонт в новой квартире для дочери. Менеджер предложил нам достойные коллекции под наши критерии, помог выбрать всю необходимую плитку и сантехнику для прихожей, кухни, ванной и туалета. Будем ремонтировать свою квартиру, спасибо большое!
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Р
РРоман
06 мая 2021
4
Комментарий
Для покупки плитки для ремонта в новой квартире искали салон поближе к дому. Мебель 169 на Кунцевской приятно удивило: шикарный ассортимент плитки и сантехники, широкий диапазон цен. Менеджер выслушал наши пожелания, показал актуальные коллекции, помог с окончательным выбором, доставил в срок. Будем рекомендовать друзьям и соседям!
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Д
ДДавлатова Дина
14 апреля 2021
5
Комментарий
Оформила большой заказ в магазине Мебель 169 на Кунцевской. Работала с продавцом. Заказ проходил легко, поставка недостающих позиций была в оговоренные сроки. Доставка также прошла без сучка и задоринки. Спасибо!
Отзывы и вопросы о товаре3