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  5. Eclipse Керамогранит 80х80 Матовый
Eclipse Керамогранит 80х80 Матовый
5,0
3 190

Eclipse Керамогранит 80х80 Матовый

5,0
Этот товар смотрят 20 человек
tumb 1 - Eclipse Керамогранит 80х80 Матовый
Eclipse Керамогранит 80х80 Матовый
Под заказ
Арт. 251788
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва
6 125
532 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
м²
шт
упак
1.92 м² = 3 шт = 1 упак
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Eclipse Керамогранит 80х80 Матовый

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О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    80 x 80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Eclipse

Характеристики

  • Артикул:
    х9999286922
  • Длина, см:
    80
  • Высота, см:
    80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Eclipse
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    39.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    14.063
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    3
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Да
  • Цвет:
    Чёрный
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999286922
  • Длина, см:
    80
  • Высота, см:
    80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Eclipse
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    39.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    14.063
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    3
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Да
  • Цвет:
    Чёрный
  • Износостойкость:
    PEI IV (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

3
5.0 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
В Ваня Мурыгин
25 июня 2021
5
Комментарий
Среди большого разнообразия плитки выбор пал именно на эту. Жаль конечно,что в магазине ещё не делают проектный план.Продавец в салоне помог с выбором коллекции и сделал раскладку. Понравилась натуральность рисунка,, так же хочу отметить точную геометрию. Мастер по укладке в магазине ещё нет,пришлось нанимать,мужчина сказал, что легко режется и шлифуется. Я доволен результатом.
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А
А Алена
03 мая 2021
5
Комментарий
Качество и ассортимент товара радует,также присягая цена и грамотная консультация со стороны сотрудников магазина. Могу констатировать одно, что здесь наилучшее соотношение цены и качества, и представленный широкий ассортимент не оставит равнодушным даже самого искушённого покупателя. Вообщем впечатления от этого магазина просто супер и теперь я только этот магазин и плитку буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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Ю
Ю Юлия Ерошина
28 января 2021
5
Комментарий
Хочется выразить отдельную благодарность за внимательное отношение, компетентность, профессионализм менеджеру по продажам. С его помощью мы смогли определиться с выбором и подобрать достойный нам вариант, качественность товара и услуг -это всё Вам могут предложить именно здесь)) Вообщем впечатления от этого магазина просто супер и теперь я только этот магазин и плитку буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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5.0 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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