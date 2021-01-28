Eclipse Керамогранит 80х80 Матовый

Среди большого разнообразия плитки выбор пал именно на эту. Жаль конечно,что в магазине ещё не делают проектный план.Продавец в салоне помог с выбором коллекции и сделал раскладку. Понравилась натуральность рисунка,, так же хочу отметить точную геометрию. Мастер по укладке в магазине ещё нет,пришлось нанимать,мужчина сказал, что легко режется и шлифуется. Я доволен результатом.
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А
ААлена
03 мая 2021
5
Комментарий
Качество и ассортимент товара радует,также присягая цена и грамотная консультация со стороны сотрудников магазина. Могу констатировать одно, что здесь наилучшее соотношение цены и качества, и представленный широкий ассортимент не оставит равнодушным даже самого искушённого покупателя. Вообщем впечатления от этого магазина просто супер и теперь я только этот магазин и плитку буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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Ю
ЮЮлия Ерошина
28 января 2021
5
Комментарий
Хочется выразить отдельную благодарность за внимательное отношение, компетентность, профессионализм менеджеру по продажам. С его помощью мы смогли определиться с выбором и подобрать достойный нам вариант, качественность товара и услуг -это всё Вам могут предложить именно здесь)) Вообщем впечатления от этого магазина просто супер и теперь я только этот магазин и плитку буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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