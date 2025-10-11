Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
34 599 ₽ 36 420 ₽ -5%
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Арт. 232257
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
О товаре
Размер (ВхШ), см:205 x 86 Правое
Страна:Россия
Бренд:Bravo
Цвет снаружи:Almon 28
Цвет внутри:Bianco Veralinga
Отделка снаружи:МДФ
Отделка внутри:МДФ
Характеристики
Артикул:033-1793
Длина, см:205
Ширина, см:86
Страна:Россия
Бренд:Bravo
Цвет снаружи:Almon 28
Цвет внутри:Bianco Veralinga
Модель:Форм Kale
Открывание:Правое
Открывание (˚):180
Исполнение:Панель-панель
Марка стали:Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
Отделка снаружи:Декоративная панель. Толщина 12 мм, Винил.
Отделка внутри:Декоративная панель. Толщина 22 мм, Эко Шпон, зеркало Reflex.
Окраска:Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
Толщина полотна/коробки, мм:85/98
Толщина стали короба, мм:1.2
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1
Ширина наличника:50
Эксцентрик:Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:Открытый
Уплотнитель:Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
Утепление:Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
Крепление:Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
Верхний замок:Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
Нижний замок:Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
Класс замка:4 класс
Класс шумоизоляции:2 класс ( 26-31 дБ)
Цилиндр:Ключ-фиксатор 100-50/50 С Хром, 5 ключей.
Накладка цилиндровая наружная:DE-11-CL INOX P
Накладка цилиндровая внутренняя:DE-11-CL INOX P
Накладка сувальдная наружная:DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
Накладка сувальдная внутренняя:DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
Ручка:A-493 C Хром
Ночная задвижка:З-60 Никель
Поворотник для ночной задвижки:ТТ-0803-8/75 CR Хром
Глазок:6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:Almon 28/Bianco Veralinga
Качество:Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
Вес, кг:80
Дополнительно:
В наличии:7 товаров
Образец:в 1 магазинах
Описание
Стальной дверной блок с легендарными замками Kale (высшего класса). Поставляется с правым и левым открыванием наружу.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
