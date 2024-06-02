Каталог
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
0,0
34 599 36 420 -5%

Дверь входная Форм Kale Almon 28/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

ДC Bravo R-3 Форм Kale (63/ПР21) Almon/Wenge Veralinga R/Лунный камень 205*86 Правая
ДC Bravo R-3 Форм Kale (63/ПР21) Almon/Wenge Veralinga R/Лунный камень 205*86 Правая
Акция
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 232267
Фотографии покупателей

0,0
2 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
34 599
36 420
-5%
5 767 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Правое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205x86
205x86
205x96
Как сделать замеры
Цвет: Almon 28/Wenge Veralinga
ДC Bravo R-3 Форм Kale (63/ПР21) Almon/Wenge Veralinga R/Лунный камень 205*86 Правая
ДC Bravo R-3 Форм Kale (63/ПР21) Almon/Bianco Veralinga R/Лунный камень 205*86 Правая ДC Bravo R-3 Форм Kale (63/ПР21) Almon/Cappuccino Veralinga R/Лунный камень 205*86 Правая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Almon 28
  • Цвет внутри:
    Wenge Veralinga
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    033-1801
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Almon 28
  • Цвет внутри:
    Wenge Veralinga
  • Модель:
    Форм Kale
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель. Толщина 12 мм, Винил.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 22 мм, Эко Шпон, зеркало Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    85/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 100-50/50 С Хром, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка сувальдная наружная:
    DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
  • Ручка:
    A-493 C Хром
  • Ночная задвижка:
    З-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    ТТ-0803-8/75 CR Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Almon 28/Wenge Veralinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
  • Вес, кг:
    80
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    8 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Стальной дверной блок с легендарными замками Kale (высшего класса). Поставляется с правым и левым открыванием наружу.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Входные двери Bravo. Руководство по эксплуатации..pdf Входные двери Bravo. Сертификат..pdf Обрамление проема входной двери. Схема монтажа..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

2
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
А Алла
02 июня 2024
4
Комментарий
Приобрела стальную дверь серии Bravo R-3 и осталась довольна качеством. Дверь выглядела точно так же, как на сайте, что было приятно осознать при распаковке. Процесс заказа через интернет прошел гладко, хотя важно отметить, что доставка заняла немного больше времени, чем я ожидала. Тем не менее, двери прибыли в отличном состоянии и без каких-либо повреждений. Это качественный продукт, который стоит своих денег.
Вам помог этот отзыв?
А
А Алексей
18 марта 2024
5
Комментарий
Очень доволен качеством двери и работой сотрудников компании.
Вам помог этот отзыв?

