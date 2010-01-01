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  6. Замок врезной сувальдный Лидер ЗВ8 611.0.1, 5 кл.
Замок врезной сувальдный Лидер ЗВ8 611.0.1
0,0
7 212

Замок врезной сувальдный «Лидер ЗВ8 611.0.1» 5 кл. Хром

Этот товар смотрят 12 человек
Замок врезной сувальдный Лидер ЗВ8 611.0.1, 5 кл.
Арт. 83863
Этот товар смотрят 17 человек

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7 212
1 202 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный «Лидер ЗВ8 611.0.1» 5 кл. Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    33471
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.652
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    66,5 мм
  • Вылет ригеля:
    33 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Суперзащита
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
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Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ8 611.0.1 Лидер с абсолютно новым механизмом секретности, сертифицированный в соответствии с 4-м, высшим классом безопасности по ГОСТ. Циклограмма работы замка такова. На первом полуобороте ключа происходит выставление сувальд в соответствии с кодом первой бородки ключа при блокированном засове. Положение сувальд запоминается, а потом жестко блокируется зубчатой гребенкой. После этого происходит перемещение засова на половину вылета. Далее происходит сброс сувальд в начальное положение, и циклограмма повторяется для второго полуоборота ключа, только теперь задействована вторая бородка ключа.

Характеристики

  • Артикул:
    33471
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.652
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    66,5 мм
  • Вылет ригеля:
    33 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Суперзащита
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет

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