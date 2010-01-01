Замок врезной сувальдный Лидер ЗВ8 611.0.1, 5 кл.

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ8 611.0.1 Лидер с абсолютно новым механизмом секретности, сертифицированный в соответствии с 4-м, высшим классом безопасности по ГОСТ. Циклограмма работы замка такова. На первом полуобороте ключа происходит выставление сувальд в соответствии с кодом первой бородки ключа при блокированном засове. Положение сувальд запоминается, а потом жестко блокируется зубчатой гребенкой. После этого происходит перемещение засова на половину вылета. Далее происходит сброс сувальд в начальное положение, и циклограмма повторяется для второго полуоборота ключа, только теперь задействована вторая бородка ключа.