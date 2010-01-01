Петля универсальная без врезки IN3200W AC (200-2B 75x2,5) медь
0,0
148 ₽
Петля универсальная без врезки IN3200W AC (200-2B 75x2,5) медь
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Арт. 76340
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Петля универсальная без врезки IN3200W AC (200-2B 75x2,5) медь
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Punto
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:35523
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Punto
-
Материал:Сталь
-
Стиль:Модерн
-
Вес, кг:0.11
-
Тип установки:Универсальная
-
Способ установки:Ручная установка
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Максимальная нагрузка (2 петли):20 кг
-
Декоративный колпачок:Нет
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Подшипник:Втулка
-
Комплектующие:Саморезы в цвет изделия
-
Серия:200-2B
-
Тип:Для межкомнатных дверей
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Количество шт. в упаковке:100
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Описание
Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Универсальная дверная петля без врезки Punto 200-2B изготовлена из стали, подходит для дверей левого и правого открывания.
Характеристики
-
Артикул:35523
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:Punto
-
Материал:Сталь
-
Стиль:Модерн
-
Вес, кг:0.11
-
Тип установки:Универсальная
-
Способ установки:Ручная установка
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Максимальная нагрузка (2 петли):20 кг
-
Декоративный колпачок:Нет
-
Подшипник:Втулка
-
Комплектующие:Саморезы в цвет изделия
-
Серия:200-2B
-
Тип:Для межкомнатных дверей
-
Количество шт. в упаковке:100
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