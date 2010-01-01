Каталог
Петля универсальная без врезки IN3200W CFB (200-2B 75x2,5) кофе глянец
Петля универсальная без врезки IN3200W CFB (200-2B 75x2,5) кофе глянец

Петля универсальная без врезки IN3200W CFB (200-2B 75x2,5) кофе глянец
Арт. 76342
С заботой о клиентах

159
Петля универсальная без врезки IN3200W CFB (200-2B 75x2,5) кофе глянец
Цвет: Кофе глянец
О товаре

  • Цвет:
    Кофе глянец
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    Сталь

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Универсальная дверная петля без врезки Punto 200-2B изготовлена из стали, подходит для дверей левого и правого открывания.

  • Артикул:
    35527
  • Цвет:
    Кофе глянец
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.11
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Ручная установка
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    20 кг
  • Декоративный колпачок:
    Нет
  • Подшипник:
    Втулка
  • Комплектующие:
    Саморезы в цвет изделия
  • Серия:
    200-2B
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    100

