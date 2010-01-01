Петля универсальная без врезки IN5200W CFB (200-2B 125x2,5) кофе глянец

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Универсальная дверная петля без врезки Punto 200-2B изготовлена из стали, подходит для дверей левого и правого открывания.