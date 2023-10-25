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Виды входных дверей

#Входные двери #Двери

Начнем с того что входные двери бывают разные. Причем разные не только по материалу, но и по назначению. Например, входная дверь в загородный дом будет существенно отличаться от входной двери в магазин. В зависимости от того, какие функции она должна выполнять, будут использоваться разные материалы, как для наружной, так и для внутренней отделки.

Всего есть три вида: деревянные, пластиковые и металлические. Каждый вид мы будем рассматривать по отдельности, чтобы понять их плюсы, минусы и области применения

Пластиковая входная дверь: функционал и технологичность

Основной функцией пластиковой входной двери является разграничение внешнего и внутреннего пространства.

Данный тип дверей, как правило, устанавливают в местах общественного пользования: магазинах, торговых центрах, больницах, административных зданиях и не предполагает защиту помещения от проникновения посторонних лиц. Для предотвращения взлома в ночное время используют рольставни и сигнализацию.

Пластик снижает вес конструкции, что позволяет без проблем взаимодействовать с ней детям и людям пожилого возраста.

Низкая стоимость, при условии, что используются такие двери с высокой интенсивностью, позволяет регулярно производить их замену в случае поломки.

В частном доме пластиковую дверь можно установить как добавочную в тамбуре. Она не защитит от холода, взлома и проникновения злоумышленников, а будет выполнять вспомогательную роль.

Основной функцией пластиковой входной двери является разграничение внешнего и внутреннего пространства.


Деревянная дверь: эстетика и экологичность

Еще 20 - 30 лет назад деревянные входные двери ставили в квартиры. С развитием технического прогресса, городские жители все больше стали отдавать предпочтение металлическим дверям. Какой бы качественной не была деревянная дверь, она все равно не в состоянии конкурировать, с точки зрения устойчивости, к взлому и прочности со стальной. Ну а мы понимаем, что главная цель входной двери в квартиру - защита от проникновения посторонних лиц. Поэтому выбор людей, проживающих в городских условиях, очевиден.

Деревянные двери, на сегодняшний день, применяются в загородных домах. Но дверь из сосны, как мы уже говорили ранее, не способна обеспечить необходимый уровень безопасности. Если речь заходит о загородном доме, то можно рассмотреть варианты из массива ольхи, бука или дуба.

Редким вариантом является использование мореного дуба. По прочности материал сравним с камнем и добывается из болот, где пролежал не одно столетие. Двери из мореного дуба имеют солидный внешний вид, впечатляющую стоимость и подчеркивают статусность их владельца.

К недостаткам деревянных дверей, в первую очередь относится их сравнительно невысокая прочность и взломостойкость. Пусть твердые породы дерева, да еще и усиленные металлическим каркасом, уверенно противостоят топору, пиле и фомке, но железные двери все равно вне конкуренции. Стоит отметить, что такие двери плохо противостоят перепадам температур и влажности, а защитные составы лишь отчасти решают проблему.

К недостаткам деревянных дверей, в первую очередь относится их сравнительно невысокая прочность и взломостойкость.


Красота, эстетика и экологичность - основные достоинства деревянных дверей, ради которых люди готовы частично жертвовать безопасностью жилища. С другой стороны, вопрос безопасности, поможет решить сигнализация или оперативная служба. Люди, приобретающие двери из редких пород древесины, как правило, могут позволить себе и то и другое.


Металлическая дверь: надежность и уверенность

Почему люди выбирают металлическую дверь?

 Потому что она:

  • Надежно защищает вас и ваш дом от проникновения посторонних лиц.

  • Износостойкая и отлично справляется в воздействием внешних негативных факторов, таких как перепады температур, влажность, физические и химические воздействия.

  • Может обладать привлекательным дизайном, в зависимости от выбранной внешней и внутренней отделки.

  • Успешно применяется в домах и квартирах

Нужно понимать, что металлическая дверь - сложная система, для полноценного функционирования которой, каждый элемент должен быть высокого качества и выполнять свою функцию на 10 процентов.

На что стоит особенно обратить внимание при выборе входной двери

  • На класс прочности двери

Вам подойдут двери класса M2, потому что класс M1 используется в банковских хранилищах, а M3 можно взломать за несколько минут. При покупке двери внимательно изучите документы и проверьте к какому классу прочности относится ваша дверь.

  • Замок

Замки тоже подразделяются на классы в зависимости от того сколько времени потребуется на взлом. Да - да, взломать можно любой замок, печально, но факт. Всего есть 4 класса. Нас интересует 3 и 4, на взлом уйдет 15 и 30 минут соответственно. Думаете, почему так мало? 

1 и 2 класс замков вообще можно вскрыть за 2 и 5 минут. Чтобы максимально усложнить задачу злоумышленникам, установите на дверь два замка, которые обязательно должны быть разными по типу. Сувальдный и ригельный - прекрасное сочетание, и непременно доставит массу проблем людям пытающимся попасть к вам в дом.

  • На фурнитуру

Она не должна подвести вас в самый неподходящий момент. Представьте ситуацию, когда вы не можете открыть дверь с классом прочности M2 и двумя надежными замками, потому что сломалась ручка или просели дешевые китайские петли.

  • На наличие терморазрыва

Если речь идет о входной двери загородного дома. С терморазрывом дверь не будет покрываться конденсатом, наледью, от нее не будет тянуть холодом. Если есть терморазрыв, тамбур не нужен, представьте сколько места можно сэкономить.


Подведем итоги: какую входную дверь выбрать

Выбор входной двери зависит от задач, которые она должна выполнять.

  • Если вы проживаете в коттеджном поселке, где повсюду видеокамеры и работает служба безопасности, вам не обязательно ставить металлическую дверь. Дверь из ценных пород древесины станет отличным выбором.

  • Городских жителей, в первую очередь заботит вопрос безопасности. Каждый день, уходя на работу хочется быть уверенным в том, что ваша квартира надежно защищена, поэтому установка деревянной двери в городских условиях будет не самым мудрым шагом.

  • Ну а для коммерческого использования отлично подойдет пластиковая дверь. Легкая, но в то же время надежная она прекрасно справится с большим потоком людей, а ее низкая стоимость позволит без проблем заменить ее в случае поломки.

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