Цилиндровый механизм – специальное устройство с секретом, которое перемещает ригель. Именно от этого зависит весь функционал замка и его секретность. Без этого механизма замок превращается в обычный декоративный элемент и не имеет никакой пользы. На данный момент 90% разновидностей цилиндров относятся к типу «штифтовые» по евростандарту DIN, поэтому далее поговорим именно о них.





Заменяемость личинки (цилиндра) замка

Бессменным преимуществом цилиндра является взаимозаменяемость. К примеру, если вы использовали замок от одного производителя, то вам не составит труда заменить личинку этого замка на механизм от другого производителя. Даже есть возможность заменить стандартную личинку на механизм антивандального и сверхсекретного типа.





Единственное, на что следует обратить внимание, - на показатель длины. Замеры лучше производить от правого края ровно до середины крепежного отверстия. Если показатели совпадают, а кулачок находится строго посередине, то такой тип называют симметричным.

Но может быть ситуация, когда размеры не совпадают и при этом кулачок смещается в сторону, такой вариант называется асимметричным. Но даже при таком раскладе можно рассчитывать на успешную установку в двери с притвором, с декоративными панелями и т.д.







Но не забывайте, что двери могут быть разными, поэтому не всегда можно подобрать идеально сочетающуюся личинку по размеру. Но не спешите расстраиваться, так как можно воспользоваться исключением.

Ведь если личинка не уходит глубоко вглубь или выпирает из двери не более чем на 3 мм, то такой вариант вполне может быть использован для дальнейшей эксплуатации. Если одно из условий не выполняется, то даже не стоит пытаться заменить личинку, так как это будет неэффективно или нарушит визуальную идиллию двери.





Различия в материалах изготовления корпуса цилиндровых механизмов

Цилиндровый механизм имеет несколько вариантов сплавов при изготовлении:

Латунь (материал премиум класса и среднего сегмента): это цинковый сплав, который обладает отличными показателями прочности и износостойкости. Данный материал не боится коррозии, жара, пыли и грязи, а уникальность во внешнем виде позволяет поддерживать вид декоративного изделия, правда с увесистой массой;

Алюминий (отличный вариант эконом-класса): материал легкий и мягкий, имеет скромную защиту, а также сравнительно небольшое количество секретов. Этот вариант отлично подойдет для двери в сарай или в подсобку, но точно не рекомендуется для входной стальной двери;

Силумин (самый дешевый вариант): недолговечный материал, который относится к дешевому варианту и является недолговечным, практически не имеет веса. Говорить о надежности такой личинки просто бессмысленно, так как можно сказать, что ее просто нет.





Прежде чем выбирать личинку для замка, поначалу стоит определиться с тем, в какой двери вы будете использовать механизм:

входная (массивная крепкая);

межкомнатная (обычная декоративная);

противопожарные (тяжелые с несколькими уровнями защиты).





Для каждой двери следует подбирать личинку в зависимости от уровня надежности. К примеру, для входной и противопожарной двери следует брать личинку исключительно из латуни. А межкомнатные двери не так важны, поэтому для них можно подобрать менее дорогой вариант личинки.





Способы запирания цилиндровых механизмов

Существует несколько вариантов цилиндровых механизмов, которые отличаются в зависимости от способа запирания:

Ключ-вертушка: интересный и удобный вариант, который подразумевает, что с одной стороны замок открывается с помощью ключа, а с другой стороны используется поворот вертушки.

Благодаря этому с таким механизмом может справиться даже ребенок, да и ключи прослужат дольше, так как будут реже использоваться.





Ключ-ключ: универсальный вариант, который является самым безопасным вариантом. Правда, из-за такой особенности есть ряд неудобств: во-первых, ключи быстро изнашиваются, во-вторых, если вставлен ключ, то уже не получится открыть дверь с любой стороны.

Что касается безопасности, то подразумевается, что если вор проникнет в квартиру, то ему в любом случае предстоит взламывать дверь, что вызовет массу неудобств для него, а также потребует много времени.





Полуцилиндр: односторонний вариант замка, который рекомендуется исключительно для помещений и подсобок, где не подразумевается запирание изнутри.

С этим типом разобраться несложно, опять же важным параметром выбора выступает потребность. Определитесь с тем, что именно вам необходимо и после этого можно закупаться нужными механизмами.





Типы ключей для цилиндровых механизмов замков

Личинки замков, которые относятся к «евростандарту» и обычно снаряжаются ключами английского и перфорированного типа.

Эти ключи имеют ряд особенностей:

Английские ключи: плоский вариант с зубчатым форматом. Они используются в большинстве случаев, но обладают главным минусом: у них низкий показатель секретности (в общей сложности комбинации не превышают значения в 5 000 вариантов).

Опытный взломщик-домушник способен взломать такой замок всего лишь за 2-3 минуты без какого-либо шума и пыли.





Перфорированный ключ: вертикальный или профильный вариант, довольно часто их еще называют «ключ-перфокарта». Отличительной особенностью является то, что вместо привычных зубьев на ключе отмечаются лунки.

Благодаря такому формату количество комбинаций может превышать показатель в 10 миллионов. Это гарантирует высокий уровень безопасности, который не так просто взломать. Домушник может провозиться несколько часов и не добиться желаемого результата.





Тем не менее, наличие ключа не должно быть основополагающим фактором при выборе типа замка. Ведь помимо перечисленных особенностей нельзя забывать о дополнительных технических характеристиках.

К примеру, стоит учитывать наличие секретности, защиту от сверления и многое другое. Это намного эффективнее, чем просто опираться на тип ключа.

Уровни защиты цилиндровых механизмов замков

Чтобы определиться с тем, каким классом защиты обладает замок, стоит запомнить, что защищенность имеет особый формат. К примеру, существует интеллектуальное вскрытие и силовой прием.

В первом случае отличной защитой выступает именно секретность замка, а во втором случае подойдет антивандальность. Секретность – важный показатель интеллектуальной защиты замка. Представляет собой набор штифтов и рядов, которые умещаются в цилиндре и обеспечивают надежность от взлома.

Чем выше показатель секретности, тем сложнее такой замок взломать. Стандартные личинки обладают показателем в 500 комбинаций, в то время как продвинутые варианты могут иметь до 10 миллионов комбинаций.

Антивандальность – это уже физическая защита замка, которая подразумевает наличие дополнительных элементов защиты. К примеру, некоторые замки могут иметь каленые пины, плавающие элементы и усиленные стальные вставки на корпусе.

Со временем элементы защиты совершенствуются и усложняются, чтобы повысить уровень антивзлома.

Нет какого-либо определенного документа, который определяет тип и класс защиты, но если обратить внимание на ГОСТ 5089-2011, то там имеется оценка доступных замков и их уровня защиты:

I класс защиты: самый низкий показатель, который используется в офисах, межкомнатных дверях или подсобных помещениях. Взломщику достаточно пяти минут, чтобы расправиться с этим замком;

II класс защиты: замки, которые используются во входных дверях без каких-либо требований к дополнительной защите. Время взлома может достигать 10 минут;

III класс защиты: улучшенные замки, которые используются уже на охраняемых объектах, лифтовых шахтах, технических этажах и т.д. Взломщику может потребоваться около 30 минут, чтобы справиться с такой защитой;

IV класс защиты: аналогичный замок III класса, только с дополнительными средствами защиты. Самый сложный механизм, который потребует от взломщика много усилий и времени. Такие замки могут быть взломаны за час, но с очень маленькой вероятностью на успех.





Учитывая большое количество разнообразных рекомендаций, довольно сложно разобраться с тем, какой именно механизм приобретать.

Но чтобы подробнее разобраться с окончательной покупкой и быть уверенным в защите своего помещения, следует отметить для себя следующие рекомендации:

показатель секретности не менее 50 000;

обязательно наличие дополнительной защиты от выбивания или бампинга;

должна быть возможность использовать броненакладку;

как минимум следует использовать личинки из латуни или боле серьезные варианты.

Эти характеристики помогут сразу определиться с замками III и IV класса защиты, а линейка таких замков как минимум надежная и хорошая. Кстати, наверняка многие не слышали о бампинге.

Это универсальный способ взлома, при котором используется болванка ключа и предмета для постукивания. Если в личинке нет никаких дополнительных защитных механизмов, то он вскрывается за пару минут. А если в личинке имеется как минимум антибамп-штифты, то бампинг становится бесполезным.

Теперь вы обладаете всеми сведениями, которые помогут определить и подобрать надежный и хороший цилиндр для замка. Вам остается всего лишь сравнить между собой доступные модели замков в дверях, определиться с вашими потребностями и сделать окончательный выбор.

Кстати, не забывайте, что личинки взаимозаменяемы, поэтому вы без проблем можете их менять даже в только что купленных дверях.