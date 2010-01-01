Замок с пластиковым язычком Bravo P-3-CL SC МатХром (пром.)

Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» SС МатХром (пром.)
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490 ₽
Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» SС МатХром (пром.)
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Арт. 205036
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Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» SС МатХром (пром.)
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Цвет:МатХром
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Страна происхождения:Китай
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Бренд:el’PORTA (Portika)
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Материал:Сталь
Характеристики
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Артикул:045-0094
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Цвет:МатХром
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:el’PORTA (Portika)
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Материал:Сталь
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Стиль:Классика
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Отделка:Гальваника
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Тип:Для межкомнатных дверей
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Описание
Цилиндровый врезной универсальный замок из стали с язычком из ударопрочного пластика предназначен для установки на межкомнатные двери с запиранием на ключ (ключ/фиксатор).
Замок, запорная планка, заглушка, крепеж. Цилиндровый механизм с ключами в комплект не входит.
Замок, запорная планка, заглушка, крепеж. Цилиндровый механизм с ключами в комплект не входит.
Характеристики
-
Артикул:045-0094
-
Цвет:МатХром
-
Страна происхождения:Китай
-
Бренд:el’PORTA (Portika)
-
Материал:Сталь
-
Стиль:Классика
-
Отделка:Гальваника
-
Тип:Для межкомнатных дверей
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