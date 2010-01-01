Замок с пластиковым язычком Bravo P-3-CL SC МатХром (пром.)

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Описание

Цилиндровый врезной универсальный замок из стали с язычком из ударопрочного пластика предназначен для установки на межкомнатные двери с запиранием на ключ (ключ/фиксатор).

Замок, запорная планка, заглушка, крепеж. Цилиндровый механизм с ключами в комплект не входит.



