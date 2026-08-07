Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный

Описание

Коллекция SILVER LINE ROUND на тонком круглом основании являются ответом вызовам современного интерьерного дизайна для дома, лофта, офиса.

НАДЕЖНО, СТИЛЬНО, ТОНКО.

Ручки поворотные на круглом основании Fuaro BK6 SL подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери.

Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Изготавливаются из легированного сплава zamak и первичного алюминия.

Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов.

В комплект входят: соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.

Подходят для установки на двери 38 - 45 мм