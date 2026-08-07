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  6. Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный
4,8
559

Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный

4,8
Этот товар смотрят 15 человек
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный
Код товара: 745903
Этот товар смотрят 22 человека

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Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) BL-24 черный

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от 690 ₽
Пункты выдачи
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak

Характеристики

  • Артикул:
    46863
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.15
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Квадрат:
    6 мм
  • Серия:
    SLR
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Дополнительно:

  • В наличии:
    558 товаров
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Описание

Коллекция SILVER LINE ROUND на тонком круглом основании являются ответом вызовам современного интерьерного дизайна для дома, лофта, офиса.
НАДЕЖНО, СТИЛЬНО, ТОНКО.
Ручки поворотные на круглом основании Fuaro BK6 SL подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери.
Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Изготавливаются из легированного сплава zamak и первичного алюминия.
Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов.
В комплект входят: соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.
Подходят для установки на двери 38 - 45 мм

Характеристики

  • Артикул:
    46863
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.15
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Квадрат:
    6 мм
  • Серия:
    SLR
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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