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  5. ДП Concept-701 Белоснежно матовый 205*60, кромка-ABS
Concept-701 высота 205 кромка ABS Белоснежно матовый
0,0
7 355 12 259 -40%

Дверь межкомнатная "Concept-701" Белоснежно матовый глухая, кромка-ABS

Этот товар смотрят 14 человек
ДП Concept-701 Белоснежно матовый 205*60, кромка-ABS
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 296409
Этот товар смотрят 19 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 355
12 259
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 355 ₽
Наличник 790 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 510 ₽ x 3 шт.
Изменить
15 835
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT600021 Наличник Т "ПВХ"10х75x2440 мм, Белоснежно матовый
FDT600021 ⋅ 790 ₽
 790
3 950
FDT600023 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2440 мм, Белоснежно матовый
FDT600023 ⋅ 1 510 ₽
 1 510
4 530
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Дверь межкомнатная "Concept-701" Белоснежно матовый глухая, кромка-ABS
Размер полотна, см:
205x60
205x60в наличии
205x80в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept

Характеристики

  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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