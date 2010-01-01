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  5. ДП ЭКО ПО Ампир В5 Белый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80
Ампир В5 (ромб) Белый матовый
0,0
13 946

Дверь межкомнатная «Ампир В5 (ромб)» Белый матовый остекление Сатинато

Этот товар смотрят 21 человек
ДП ЭКО ПО Ампир В5 Белый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 270844
Этот товар смотрят 15 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 946
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 946 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 320 ₽ x 5 шт.
Изменить
24 329
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 325 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003008 Коробка "Т" ЭКО белый матовый МДФ 2050*70*32 у.п
ZD003008 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003011 Наличник "Т" ЭКО белый матовый МДФ B1 Классический 2200*100*16
ZD003011 ⋅ 1 320 ₽
 1 320
6 600
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Дверь межкомнатная «Ампир В5 (ромб)» Белый матовый остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Белый матовый
ДП ЭКО ПО Ампир В5 Матовый кремовый Сатинато " РОМБ" 200*80 ДП ЭКО ПО Ампир В5 Серый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80
ДП ЭКО ПО Ампир В5 Белый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Артикул:
    ZD001032
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Ромб
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD001032
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Ромб
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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