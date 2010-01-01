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  5. ДП ЭКО Венеция АК В4 Белый матовый Сатинато 200*80
Венеция АК В4 Белый матовый
0,0
13 569

Дверь межкомнатная «Венеция АК В4» Белый матовый остекление Сатинато

Этот товар смотрят 24 человека
ДП ЭКО Венеция АК В4 Белый матовый Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 268871
Этот товар смотрят 5 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 569
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 569 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 320 ₽ x 5 шт.
Изменить
23 952
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 262 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003008 Коробка "Т" ЭКО белый матовый МДФ 2050*70*32 у.п
ZD003008 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003011 Наличник "Т" ЭКО белый матовый МДФ B1 Классический 2200*100*16
ZD003011 ⋅ 1 320 ₽
 1 320
6 600
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Дверь межкомнатная «Венеция АК В4» Белый матовый остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Белый матовый
ДП ЭКО Венеция АК В4 Матовый кремовый Сатинато 200*80 ДП ЭКО Венеция АК В4 Серый матовый Сатинато 200*80
ДП ЭКО Венеция АК В4 Белый матовый Сатинато 200*80

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000883
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000883
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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