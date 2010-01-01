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Моно Белый
0,0
8 317

Дверь межкомнатная К "Моно" Эмаль белая глухая

Этот товар смотрят 22 человека
ДП К Моно Эмаль белая 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 510483
Этот товар смотрят 10 человек

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 317
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 317 ₽
Коробка 1 149 ₽ x 3 шт.
Наличник 753 ₽ x 5 шт.
Изменить
15 529
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 387 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRD00001 Коробка "Т" Белая эмаль МДФ 2070*70*32 (у,п)
VRD00001 ⋅ 1 149 ₽
 1 149
3 447
VRD00002 Наличник "Т" Белая эмаль Прямоугольный (Тип-0) МДФ 2140*70*10
VRD00002 ⋅ 753 ₽
 753
3 765
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Дверь межкомнатная К "Моно" Эмаль белая глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    3D

Характеристики

  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Внутреннее заполнение:
    Сотовый гофрокартон повышенной прочности
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.
Материал
Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.

Характеристики

  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Внутреннее заполнение:
    Сотовый гофрокартон повышенной прочности

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Отзывы и вопросы о товаре

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