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Граффити-4 ST Whitey
4,3
4 939 8 232 -40%

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» ST Whitey (Эмаль) глухая

4,3
Этот товар смотрят 19 человек
ДП K Граффити-4 ST Whitey 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225492
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 939
8 232
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 939 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 615
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» ST Whitey (Эмаль) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x70в наличии
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: ST Whitey
ДП K Граффити-4 ST Whitey 200*80
ДП K Граффити-4 Whitey 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь с отделкой эмалью
Отделка
двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

9
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
10 октября 2021
4
Достоинства
Внешний вид
Недостатки
Нет
Комментарий
Эти двери очень хороши и вполне надёжны для дома и как межкомнатные и как вход в подсобные помещения.
Вам помог этот отзыв?
И
23 сентября 2021
4
Достоинства
цена качество дизайн
Недостатки
Нет
Комментарий
Я советую этот магазин. На всех этапах все было чисто сработано. Позвонила, увидев на сайте нормальные цены. Менеджер грамотно проконсультировал и записал на замер. Монтаж понравился
Вам помог этот отзыв?
И
24 октября 2020
5
Достоинства
цена качество дизайн
Недостатки
Нет
Комментарий
Я советую этот магазин. На всех этапах все было чисто сработано. Позвонила, увидев на сайте нормальные цены. Менеджер грамотно проконсультировал и записал на замер. Монтаж понравился
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 9 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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