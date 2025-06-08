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  5. Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М
Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М
0,0
1 121 1 245 -10%

Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М

Этот товар смотрят 14 человек
tumb 1 - Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М
Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М
Арт. 619293
Этот товар смотрят 30 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
1 121
1 245
-10%
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Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М
Размер, см:
207x20
207x15x0,8доставка 08.06.2025
207x10x0,8доставка 08.06.2025
207x20доставка 08.06.2025
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В наличии: 413 товаров

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    207 x 20
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    200
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Bianco Veralinga

Характеристики

  • Артикул:
    031-1122
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    200
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Bianco Veralinga
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Характеристики

  • Артикул:
    031-1122
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    200
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Bianco Veralinga

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Подходит для моделей дверей

Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
3 803 5 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
 
3 353 4 470 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, царговая
 
3 353 4 470 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
 
3 803 5 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
 
3 803 5 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, mirox grey, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, mirox grey, царговая
4 140 5 520 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Хит
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
3 803 5 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
5 520
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
 
3 353 4 470 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
6 527 6 870 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, wired glass 12,5, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-9 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, wired glass 12,5, кромка abs, каркасно-щитовая
5 152
Дверь межкомнатная Браво-7 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, wired glass 12,5, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-7 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, wired glass 12,5, кромка abs, каркасно-щитовая
6 832