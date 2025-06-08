Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М
0,0
1 121 ₽ 1 245 ₽ -10%
Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М
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Арт. 619293
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Добор "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*200*8 М
Размер, см:
207x20 — доставка 08.06.2025
В наличии: 413 товаров
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 20
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:200
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Материал:Экошпон
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Цвет:Bianco Veralinga
Характеристики
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Артикул:031-1122
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:200
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Материал:Экошпон
-
Цвет:Bianco Veralinga
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Характеристики
-
Артикул:031-1122
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:200
-
Материал:Экошпон
-
Цвет:Bianco Veralinga
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