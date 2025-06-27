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  5. Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
0,0
1 380

Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M

Этот товар смотрят 11 человек
tumb 1 - Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
tumb 2 - Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
Арт. 228817
Этот товар смотрят 30 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
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Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 380
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Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
Размер, см:
207x20x0,8
207x20x0,8доставка 27.06.2025
207x10x0,8доставка 27.06.2025
207x15x0,8доставка 27.06.2025
Как сделать замеры
В наличии: 51 товар
Цвет:
Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*200*8 Добор "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*200*8 Добор "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ 2070*200*8 Добор "Т" ЭКО Grey Veralinga МДФ 2070*200*8 Добор "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*200*8 Добор "Т" ЭКО White Dreamline МДФ 2070*200*8 Добор "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*200*8 Добор "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*200*8 Добор "Т" ЭКО Cream Melinga МДФ 2070*200*8
Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    207 x 20 x 0,8
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    200
  • Толщина, мм:
    8
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    031-1163
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    200
  • Толщина, мм:
    8
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Riviera Ice
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Экошпон
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Характеристики

  • Артикул:
    031-1163
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    200
  • Толщина, мм:
    8
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Riviera Ice
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Экошпон

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