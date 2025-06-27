Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
0,0
1 380 ₽
Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
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Арт. 228817
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Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*200*8 M
Размер, см:
207x20x0,8 — доставка 27.06.2025
В наличии: 51 товар
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 20 x 0,8
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:200
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Толщина, мм:8
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Материал:Экошпон
Характеристики
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Артикул:031-1163
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:200
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Толщина, мм:8
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Материал:Экошпон
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Цвет:Riviera Ice
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Тип погонажного изделия:Телескопический
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Покрытие:Экошпон
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Характеристики
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Артикул:031-1163
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:200
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Толщина, мм:8
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Материал:Экошпон
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Цвет:Riviera Ice
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Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Экошпон
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