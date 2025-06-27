Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*100*8 M
0,0
705 ₽
Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*100*8 M
Поделиться
Этот товар смотрят 30 человек
Хит
Арт. 228814
Этот товар смотрят 29 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидкуКак сделать замеры
Добор "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*100*8 M
Размер, см:
207x10x0,8 — доставка 27.06.2025
В наличии: 216 товаров
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШхТ), см:207 x 10 x 0,8
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:100
-
Толщина, мм:8
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:031-1160
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:100
-
Толщина, мм:8
-
Материал:Экошпон
-
Цвет:Riviera Ice
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Экошпон
Развернуть Свернуть
Характеристики
-
Артикул:031-1160
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:100
-
Толщина, мм:8
-
Материал:Экошпон
-
Цвет:Riviera Ice
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Экошпон
Отзывы и вопросы о товаре0