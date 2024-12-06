Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8
0,0
630 ₽
Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8
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Арт. 255069
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Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8
Размер, см:
207x10 — доставка 08.06.2025
В наличии: 273 товара
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 10
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:100
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Материал:Экошпон
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Цвет:Wenge Melinga
Характеристики
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Артикул:031-2279
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:100
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Материал:Экошпон
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Цвет:Wenge Melinga
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Характеристики
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Артикул:031-2279
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:100
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Материал:Экошпон
-
Цвет:Wenge Melinga
Отзывы и вопросы о товаре2