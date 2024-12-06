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  5. Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8
Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8
0,0
630

Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8

Этот товар смотрят 27 человек
tumb 1 - Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8
Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8
Арт. 255069
Этот товар смотрят 12 человек

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2 отзыва

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630
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Добор "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*100*8
Размер, см:
207x10
207x20x0,8доставка 08.06.2025
207x10доставка 08.06.2025
207x15доставка 08.06.2025
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В наличии: 273 товара

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    207 x 10
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    100
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Wenge Melinga

Характеристики

  • Артикул:
    031-2279
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    100
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Wenge Melinga
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Характеристики

  • Артикул:
    031-2279
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    100
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Wenge Melinga

Отзывы и вопросы о товаре

2
Сначала полезные
  • Сначала полезные
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  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
Е Евгений Щ.
17 января 2025
5
Комментарий
Ну доборы к дверям подходят идеально, та же текстура и качество
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Е
Е Егор А.
06 декабря 2024
5
Комментарий
отлично, минусов нет, советую!
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