Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
    Входные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Фурнитура Плитка
    Показать еще
  3. Комплектующие для дверей
  4. Наличники
  5. Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт мокко) Тип-0 МДФ 2150*80*10
Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт мокко) Тип-0 МДФ 2150*80*10
0,0
5 120

Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт мокко) Тип-0 МДФ 2150*80*10

Этот товар смотрят 21 человек
tumb 1 - Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт мокко) Тип-0 МДФ 2150*80*10
tumb 2 - Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт мокко) Тип-0 МДФ 2150*80*10
Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт мокко) Тип-0 МДФ 2150*80*10
Арт. 624802
Этот товар смотрят 26 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
5 120
854 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт мокко) Тип-0 МДФ 2150*80*10
Размер, см:
215x8x1
215x8x1доставка 27.08.2025
Как сделать замеры
Цвет:
Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт панакота) Тип-0 МДФ 2150*80*10 Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Бетон темный) Тип-0 МДФ 2150*80*10 Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт айс) Тип-0 МДФ 2150*80*10 Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Бетон светлый) Тип-0 МДФ 2150*80*10 Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт графит) Тип-0 МДФ 2150*80*10
Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт мокко) Тип-0 МДФ 2150*80*10
Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (полуночный синий) Тип-0 МДФ 2150*80*10

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    215 x 8 x 1
  • Длина, мм:
    2150
  • Ширина, мм:
    80
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    Эмалит

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS132
  • Длина, мм:
    2150
  • Ширина, мм:
    80
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    Эмалит
  • Цвет:
    Софт мокко
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Эмалит
Развернуть Свернуть

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS132
  • Длина, мм:
    2150
  • Ширина, мм:
    80
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    Эмалит
  • Цвет:
    Софт мокко
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Эмалит

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Подходит для моделей дверей

Дверь межкомнатная Оксфорд-1 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Оксфорд-1 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
12 464
Дверь межкомнатная Севилья-32 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-32 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
6 705
Дверь межкомнатная Ларедо-2 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Ларедо-2 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
9 711
Дверь межкомнатная Севилья-17 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-17 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Севилья-16 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-16 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Севилья-20 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-20 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Севилья-21 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-21 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
6 705
Дверь межкомнатная Севилья-26 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-26 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Орлеан-1 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Орлеан-1 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
13 770
Дверь межкомнатная Ларедо-4 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Ларедо-4 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
9 711
Дверь межкомнатная Орлеан-3 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Орлеан-3 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
13 770
Дверь межкомнатная Севилья-10 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-10 Эмалит Софт мокко, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009