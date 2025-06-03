Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 2000*70*46 (п, с напр. П-2)
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3 600 ₽
Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 2000*70*46 (п, с напр. П-2)
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Арт. 283587
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Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 2000*70*46 (п, с напр. П-2)
Размер, см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:200 x 7 x 4,6
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Длина, мм:2000
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Ширина, мм:70
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Толщина, мм:46
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Материал:Экошпон
Характеристики
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Артикул:031-2314
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Длина, мм:2000
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Ширина, мм:70
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Толщина, мм:46
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Материал:Экошпон
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Цвет:Wenge Melinga
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Характеристики
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Артикул:031-2314
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Длина, мм:2000
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Ширина, мм:70
-
Толщина, мм:46
-
Материал:Экошпон
-
Цвет:Wenge Melinga
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