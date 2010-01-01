Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Grey Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
0,0
609 ₽
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Grey Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
Поделиться
Этот товар смотрят 10 человек
Арт. 28859
Этот товар смотрят 8 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидкуКак сделать замеры
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Grey Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
Размер, см:
207x7x2,2
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШхТ), см:207 x 7 x 2,2
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:70
-
Толщина, мм:22
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:091-0394
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:70
-
Толщина, мм:22
-
Материал:Экошпон
-
Цвет:Grey Veralinga
Развернуть Свернуть
Характеристики
-
Артикул:091-0394
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:70
-
Толщина, мм:22
-
Материал:Экошпон
-
Цвет:Grey Veralinga
Отзывы и вопросы о товаре0