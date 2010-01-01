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  5. Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
0,0
522 653 -20%

Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)

Этот товар смотрят 7 человек
tumb 1 - Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
Арт. 28855
Этот товар смотрят 34 человека

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Гарантийный срок 18 месяцев
522
653
-20%
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Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
Размер, см:
207x7x2,2
207x7x2,2
Как сделать замеры
Цвет:
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    207 x 7 x 2,2
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    70
  • Толщина, мм:
    22
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    091-0391
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    70
  • Толщина, мм:
    22
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Cappuccino Veralinga
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Характеристики

  • Артикул:
    091-0391
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    70
  • Толщина, мм:
    22
  • Материал:
    Экошпон
  • Цвет:
    Cappuccino Veralinga

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