Панель толщиной 22 мм, Эко Шпон, окрашенное стекло "Lacobel".
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
Толщина полотна/коробки, мм:
80/80
Толщина стали короба, мм:
1.2
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
Ширина наличника:
36
Эксцентрик:
Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Закрытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция): D 14*12 мм, D 12*10 мм и Р 9*5,5 мм
Усиление:
Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
Утепление:
Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Утепление коробки:
нет
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
Верхний замок:
Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
Нижний замок:
Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
Цилиндр:
Bravo AF-100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте
Накладка цилиндровая наружная:
DP-11-C CR Хром
Накладка цилиндровая внутренняя:
DP-11-C CR Хром
Накладка сувальдная наружная:
DP-12-S-Auto CR Хром
Накладка сувальдная внутренняя:
DP-11-S-shutter CR Хром
Ручка:
A 75 PC Хром
Ночная задвижка:
Border з-60 Никель
Поворотник для ночной задвижки:
BKW8 AR CP Хром (или ТТ-0803-8/75 CR Хром)
Глазок:
6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Антик Серебро/Cappuccino Veralinga
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
Вес, кг:
81.5
Стекло:
Лакобель белый
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Описание
Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
Панель толщиной 22 мм, Эко Шпон, окрашенное стекло "Lacobel".
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
Толщина полотна/коробки, мм:
80/80
Толщина стали короба, мм:
1.2
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
Ширина наличника:
36
Эксцентрик:
Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Закрытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция): D 14*12 мм, D 12*10 мм и Р 9*5,5 мм
Усиление:
Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
Утепление:
Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Утепление коробки:
нет
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
Верхний замок:
Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
Нижний замок:
Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
Цилиндр:
Bravo AF-100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте
Накладка цилиндровая наружная:
DP-11-C CR Хром
Накладка цилиндровая внутренняя:
DP-11-C CR Хром
Накладка сувальдная наружная:
DP-12-S-Auto CR Хром
Накладка сувальдная внутренняя:
DP-11-S-shutter CR Хром
Ручка:
A 75 PC Хром
Ночная задвижка:
Border з-60 Никель
Поворотник для ночной задвижки:
BKW8 AR CP Хром (или ТТ-0803-8/75 CR Хром)
Глазок:
6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Антик Серебро/Cappuccino Veralinga
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
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