Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание на график работы магазинов в праздничные дни!

Интернет-магазин:

31 декабря - с 9.00 до 14.00

1, 2 января - выходные дни

С 3 января: в обычном режиме

Магазин м. Кунцевская: 31 декабря - с 9.00 до 14.00

1, 2 января - выходные дни

С 3 января: в обычном режиме

Магазин м. Медведково:

31 декабря - с 9.00 до 14.00

1, 2 января - выходные дни

С 3 января: в обычном режиме 31 декабря - с 9.00 до 14.001, 2 января - выходные дниС 3 января: в обычном режиме

Магазин м. Новокосино:

31 декабря - с 9.00 до 14.00

1, 2 января - выходные дни

С 3 января: в обычном режиме 31 декабря - с 9.00 до 14.001, 2 января - выходные дниС 3 января: в обычном режиме

Магазин м. Бульвар Адмирала Ушакова:

31 декабря - с 9.00 до 14.00

1, 2 января - выходные дни

С 3 января: в обычном режиме 31 декабря - с 9.00 до 14.001, 2 января - выходные дниС 3 января: в обычном режиме

Отдел сервиса:

31 декабря - до 14.00

с 3 по 8 - с 9:00 до 18:00

С 9 января: в обычном режиме

Оптовый отдел:

c 29 декабря по 5 января: выходные дни

6 января: с 9:00 до 15:00

7,8 января: выходные дни.

Склад (самовывоз):

31 декабря - с 9.00 до 14.00

с 3 января по 8 января: с 9:00 до 18:00 Служба доставки:

31 декабря - работает, норма снижена до 75 заказов с 1 по 3 января: выходные дни с 4 января в обычном режиме Замер:

с 30 по 4 января: выходные дни с 5 января в штатном режиме.

Планируйте покупки заранее! Счастливого Нового года!