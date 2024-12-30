Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание на график работы магазинов в праздничные дни!
Интернет-магазин:
31 декабря - с 9.00 до 14.00
1, 2 января - выходные дни
С 3 января: в обычном режиме
31 декабря - с 9.00 до 14.00
1, 2 января - выходные дни
С 3 января: в обычном режиме
Магазин м. Медведково:
31 декабря - с 9.00 до 14.00
1, 2 января - выходные дни
С 3 января: в обычном режиме
Магазин м. Новокосино:
31 декабря - с 9.00 до 14.00
1, 2 января - выходные дни
С 3 января: в обычном режиме
Отдел сервиса:
31 декабря - до 14.00
с 3 по 8 - с 9:00 до 18:00
С 9 января: в обычном режиме
Оптовый отдел:
c 29 декабря по 5 января: выходные дни
6 января: с 9:00 до 15:00
7,8 января: выходные дни.
Склад (самовывоз):
31 декабря - с 9.00 до 14.00
с 3 января по 8 января: с 9:00 до 18:00
Служба доставки:
31 декабря - работает, норма снижена до 75 заказов
с 1 по 3 января: выходные дни
с 4 января в обычном режиме
Замер:
с 30 по 4 января: выходные дни
с 5 января в штатном режиме.
Планируйте покупки заранее! Счастливого Нового года!