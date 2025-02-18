Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новинка! Межкомнатная дверь экошпон “Браво-22” в цвете Original Oak

Новинка! Межкомнатная дверь экошпон “Браво-22” в цвете Original Oak

18.02.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери экошпон серии Bravo X появилась модель двери “Браво-22” в цвете Original Oak с остеклением Black Shine. Изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным лаком, отличается повышенной стойкостью к повреждениям (в сравнении со схожими декоративными материалами). Репродукция натуральных материалов.

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, царговая
4 732
Размер:
200x80