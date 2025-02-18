Новинка! Межкомнатная дверь экошпон “Браво-22” в цвете Original Oak

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери экошпон серии Bravo X появилась модель двери “Браво-22” в цвете Original Oak с остеклением Black Shine. Изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным лаком, отличается повышенной стойкостью к повреждениям (в сравнении со схожими декоративными материалами). Репродукция натуральных материалов.